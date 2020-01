Foot - Mercato - Chelsea

EXCLU - Mercato : Chelsea bloque Olivier Giroud

Publié le 30 janvier 2020 à 18h22 par Alexis Bernard mis à jour le 30 janvier 2020 à 18h25

Malgré les convoitises dont il fait l’objet, Olivier Giroud est bloqué par Chelsea qui ne souhaite pas le vendre cet hiver.

Manchester United, Inter Milan, Tottenham et maintenant Lazio Rome. Olivier Giroud est un garçon très courtisé en ce mercato d’hiver. Son profil atypique, son expérience et sa situation contractuelle (plus que 6 mois de contrat) intéressent grandement plusieurs grands d’Europe. Et même s’il a pu trouver des accords financiers avec ces écuries (il est question d’un accord avec la Lazio Rome), Chelsea bloque pour le moment toutes possibilités de départ. Selon nos informations, les Blues n’ont pas trouvé de successeur à Olivier Giroud. Dans cette situation, Frank Lampard ne souhaite pas se séparer du Français et préfère le conserver plutôt que de le laisser partir et prendre le risque de ne pas trouver. Encore plus à quelques heures de la fin du mercato d’hiver…