Foot - Mercato - Rennes

Mercato - Rennes : Tout serait bouclé pour Nzonzi !

Publié le 30 janvier 2020 à 17h20 par La rédaction mis à jour le 30 janvier 2020 à 17h26

Le Stade Rennais tiendrait sa première recrue hivernale, en la personne de Steven Nzonzi. Une opération qui devrait se régler sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Le Stade Rennais serait à deux doigts d’attirer un champion du monde. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Steven N'Zonzi devait choisir entre Rennes et West Ham. Et c'est vers la Bretagne qu'il se dirige. C'est ce qu'annonce Mohamed Bouhafsi, journaliste de RMC Sport , ce jeudi. Les Bretons auraient trouvé un terrain d’entente avec l’AS Rome pour le prêt, avec option d’achat, de Steven Nzonzi. Le milieu de terrain de 31 ans devrait rejoindre Rennes vendredi afin de passer sa visite médicale.