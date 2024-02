Mercato - PSG : Une star bientôt recrutée pour 0€ ?

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, Joshua Kimmich est dans le collimateur du PSG. Avec le départ à venir de Thomas Tuchel, l'international allemand pourrait prolonger son séjour à Munich. Au contraire, Joshua Kimmich devrait claquer la porte du club bavarois, potentiellement pour 0€ à la fin de son engagement, si le rôle proposé par sa direction ne lui convient pas.

Pour renforcer son milieu de terrain, le PSG aimerait boucler la signature de Joshua Kimmich. Engagé jusqu'au 30 juin 2025 avec le Bayern, l'international allemand est annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, et ce, parce qu'il n'apprécie pas le traitement de Thomas Tuchel à son égard depuis son arrivée. L'ex-coach du PSG ne comptant pas vraiment sur Joshua Kimmich.

Messi banni, une nouvelle destination est trouvée https://t.co/K5kp5B8CYw pic.twitter.com/qdFI1SFvXa — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

Kimmich lance un ultimatum au Bayern

Alors que Thomas Tuchel va prendre la porte au Bayern, tout serait relancé pour Joshua Kimmich. Selon les informations de Bild, le joueur aurait désormais davantage de chances de rester à Munich. D'ailleurs, la star de 29 ans pourrait reprendre les négociations avec sa direction pour prolonger. Toutefois, Joshua Kimmich ne compterait pas rempiler à n'importe quelles conditions.

Un transfert à 0€ le 30 juin 2025 ?