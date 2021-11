Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une réunion au sommet est imminente pour l'avenir de Pochettino !

Publié le 24 novembre 2021 à 9h45 par B.C.

Alors que Mauricio Pochettino se retrouve au coeur des rumeurs, avec l’éventualité d’un départ vers Manchester United, le PSG souhaiterait connaître les intentions de son entraîneur.

Envoyé à Manchester United par la presse britannique depuis quelques jours, Mauricio Pochettino a répondu aux rumeurs ce mardi, à la veille du choc de Ligue des champions contre Manchester City. « J e suis bien à Paris. Je connais bien, toute ma vie en tant que joueur ou entraîneur, j’ai vécu ce genre de situation. Les choses se passent, ce n’est pas de ma responsabilité. Ce que je vais dire si vous me le demander, je suis heureux à Paris », a-t-il confié au micro de RMC , avant d’en rajouter une couche en conférence de presse : « Manchester United ? On n'est pas là pour parler de ça. Je respecte mon club le PSG. Ce que fait l'autre club, cela ne me concerne pas. Je ne vais pas me prononcer dessus car tout ce que je vais dire ou pas sera utilisé. » Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG songe également à se séparer de Mauricio Pochettino, avec l’objectif de nommer à sa place Zinedine Zidane. D’ailleurs, une discussion au sommet serait programmée entre les deux parties.

Le PSG veut être fixé