Mercato - PSG : Une priorité de Leonardo lui file sous le nez !

Publié le 7 janvier 2020 à 5h45 par T.M.

A l’occasion de ce mercato hivernal, Leonardo semblait avoir fait d’Emre Can une priorité. Toutefois, l’Allemand ne devrait pas rejoindre le PSG.

Cet hiver, Leonardo semblait vouloir apporter quelques retouches à l’effectif de Thomas Tuchel. Le directeur sportif du PSG semble avoir en tête l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain et dernièrement, c’est le nom d’Emre Can qui est revenu avec insistance. Dans une situation délicate à la Juventus, l’Allemand pourrait avoir une chance en or de se relancer au PSG. Toutefois, la Vieille Dame est venue contrarier les plans de Leonardo et du PSG.

Pas de départ pour Can