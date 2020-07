Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une piste XXL se ferme pour Edinson Cavani

Publié le 14 juillet 2020 à 1h15 par La rédaction

Libre de tout contrat après avoir quitté le PSG, Edinson Cavani ne sait toujours pas où il jouera la saison prochaine. Et une porte de sortie pourrait rapidement se fermer pour le Matador…

Le meilleur buteur de l’histoire du PSG est très courtisé. Désormais libre de tout contrat après son départ du PSG le 30 juin dernier, Edinson Cavani cherche toujours où il jouera la saison prochaine. L’AS Roma, le Napoli, la Juventus, l’Inter Milan ou encore l’Atlético Madrid étaient annoncés en tant que prétendants à sa signature avant son départ de la capitale. Cependant, un départ en Italie semble se compliquer pour le buteur uruguayen…

La Juventus également distancée ?