Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Grosse ouverture pour Leonardo avec Cristiano Ronaldo ?

Publié le 27 mai 2021 à 16h15 par La rédaction

Alors qu'Andrea Pirlo vient d'être démis de ses fonctions et que Massimiliano Allegri devrait faire son retour à la Juventus, le club italien envisagerait une vente de Cristiano Ronaldo cet été. Une aubaine pour le PSG ?

L'été de la Juventus s'annonce mouvementé ! Après avoir décroché in-extremis leur ticket pour la prochaine Ligue des Champions lors de la dernière journée de Serie A, les Turinois seraient sur le point de vivre une petite révolution au sein du club. En effet, après le départ d'Andrea Pirlo, qui devrait être remplacé par Massimiliano Allegri, Cristiano Ronaldo pourrait lui aussi décider de changer d'air.

Ronaldo par sûr de rester à la Juventus ?