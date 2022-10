Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une opération à 400M€ a capoté pour Neymar

Publié le 20 octobre 2022 à 05h30

La rédaction

Cet été, le PSG avait placé Neymar sur la liste des transferts. En effet, le club de la capitale ne voulait plus du Brésilien et souhaitait ainsi s'en débarasser. Le feuilleton a fait énormément parler, mais au final, Neymar n'a pas quitté le PSG. Pour autant, un transfert aurait bel et bien pu être possible. Une opération XXL était en effet évoquée en coulisses.

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, il a été expliqué que le Français ne souhaitait plus voir Neymar au sein du club de la capitale. Cela s'est ensuite emballé et le Brésilien s'est retrouvé sur le marché des transferts. Au sortir d'une nouvelle saison en deçà, l'ancien du FC Barcelone était ainsi poussé vers la sortie, les Qataris ne comptant plus vraiment sur lui. Mais au final, Neymar n'a pas quitté le PSG, bien que certaines options étaient pourtant là pour s'en débarrasser...

Mercato - PSG : Neymar à Chelsea, les raisons d'un départ avorté https://t.co/jGAgYHWywB pic.twitter.com/XOIlqn07y7 — le10sport (@le10sport) October 19, 2022

Les folies de Newcastle

Les offres n'ont pas été nombreuses pour Neymar, mais certaines sont arrivées sur le bureau de la direction du PSG. Ainsi, comme révélé par El Pais , c'est Newcastle qui aurait été le club le plus intéressé par le numéro 10 de Christophe Galtier. Propriété de l'Arabie Saoudite, les Magpies étaient d'ailleurs prêts à faire certaines folies pour recruter Neymar. En effet, le club du nord de l'Angleterre aurait été enclin à réaliser une opération avoisinant les 400M€ afin de racheter le contrat du Brésilien avec le PSG, qui court jusqu'en 2027.

Neymar pas chaud