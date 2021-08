Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offensive de Leonardo pour Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 24 août 2021 à 21h30 par A.D.

Pour la potentielle succession de Kylian Mbappé, le PSG pourrait se tourner vers Cristiano Ronaldo cet été. Selon la presse italienne, CR7 voudrait quitter la Juventus et Jorge Mendes lui chercherait un nouveau point de chute depuis plusieurs mois. Toutefois, aucun club n'aurait formulé d'offre pour s'offrir Cristiano Ronaldo pour le moment.

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé devrait quitter le PSG cet été ou en 2022. Alors qu'il souhaiterait rejoindre le Real Madrid, le champion du monde français aurait décidé de ne pas prolonger à Paris. Dans cette optique, le PSG s'attend à recevoir une offre merengue dans la dernière semaine du mercato estival, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de Kylian Mbappé, Leonardo s'active déjà pour dénicher son potentiel successeur. Selon nos informations de ce mardi, le directeur sportif du PSG pense à faire de Robert Lewandowski le digne héritier de Kylian Mbappé à Paris. Outre le buteur du Bayern, Cristiano Ronaldo susciterait également l'intérêt de Leonardo, mais ce dernier ne serait pas encore passé à l'action pour le Portugais.

Toujours aucune offre pour Cristiano Ronaldo ?