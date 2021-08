Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une nouvelle offensive imminente pour Kylian Mbappé ?

Publié le 24 août 2021 à 22h45 par A.D.

Conscient que Kylian Mbappé sera en fin de contrat le 30 juin, le Real Madrid aurait proposé environ 160M€ au PSG pour un transfert cet été. Et alors que cette première proposition aurait été balayée d'un revers de la main par Nasser Al-Khelaïfi, Florentino Pérez s'apprêterait à lancer un nouvel assaut.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité ce mardi, le PSG envisage désormais toutes les options concernant Kylian Mbappé, et même un départ cet été. D'ailleurs, le club de la capitale s'attend à recevoir une offre du Real Madrid. Et dans le cas d'une proposition XXL, la direction du PSG compte l'évaluer. Selon les informations de Goal , Florentino Pérez n'aurait pas perdu de temps et aurait lancé une première offensive pour Kylian Mbappé. Un assaut à hauteur de 160M€ selon El Chiringuito . Mais d'après Téléfoot et RMC Sport , le PSG aurait repoussé l'offre du Real Madrid.

Une nouvelle offre arrive pour Kylian Mbappé