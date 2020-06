Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une légende du Real Madrid se met à rêver de Mbappé…

Publié le 19 juin 2020 à 6h45 par Th.B.

Ancienne gloire du Real Madrid, Ronaldo a évoqué son rêve de recruter Kylian Mbappé au Real Valladolid, s’il bénéficiait des moyens financiers aussi importants que ceux du Real Madrid. De quoi mettre un peu plus la pression sur le PSG pour une prolongation de son champion du monde.

Les semaines se suivent et sont identiques dans le dossier Mbappé. Certes, Liverpool est intéressé par la pépite du PSG, comme le10sport.com vous l’a révélé à deux reprises fin avril et début mai. Néanmoins, l’avenir de Kylian Mbappé semble s’inscrire du côté du Real Madrid. Les informations se multiplient autour de l’avenir de Mbappé, qui dispose d’un contrat avec le PSG qui expirera en juin 2022. À ce jour, aucune discussion concrète entre le club de la capitale et l’entourage du champion du monde n’est à noter. De quoi donner espoir au Real Madrid, qui devrait tenter le coup, comme le laisse entendre un ancien joueur de la Casa Blanca.

S’il avait le budget du Real Madrid avec Valladolid, Ronaldo recruterait Mbappé