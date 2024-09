Mercato - PSG : Une grosse erreur balancée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a été relativement raisonnable durant le mercato estival avec aucune grosse folie, notamment en ce qui concerne l’attaque. Pourtant, Daniel Riolo estime que le club de la capitale aurait bien eu besoin de davantage de sang neuf et il a dénoncé cette erreur mercredi soir en direct sur RMC.

Matvey Safonov (20M€), João Neves (70M€), Willian Pacho (40M€) et Désiré Doué (50M€) : voilà les nouvelles recrues attirées par le PSG durant le mercato estival. Aucune grosse folie en attaque donc de la part de Luis Campos, et ce malgré le départ de Kylian Mbappé ainsi que la blessure longue durée de Gonçalo Ramos. Et le PSG pourrait le payer cher…

Riolo tacle Enrique

En direct dans l’After Foot sur RMC Sport mercredi soir après la courte victoire du PSG contre Girona (1-0), Daniel Riolo s’est lâché sur ce mercato assez calme du club francilien : « Cet été, sous les ordres de Luis Enrique, tu n’as pas fait un gros mercato parce qu’il voulait construire sur 2-3 ans avec cette équipe de jeunes qu’il est sûr d’amener tout en haut de l’Europe parce que monsieur est un magicien », lâche l’éditorialiste.

« Il n’a pas voulu d’Osimhen »

« Il n’a pas de renforts, il n’a pas voulu Osimhen, il n’a pas voulu que le PSG se mette sur des dossiers un peu compliqués à débloquer, il n’a rien voulu savoir », poursuit Riolo, qui estime donc que le PSG a fait une erreur en se renforçant si peu cet été.