Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande figure du club fixe son avenir !

Publié le 30 juillet 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

Récemment prolongé par le PSG, Presnel Kimpembe en a rajouté une couche mercredi en assurant qu’il n’était pas prêt de bouger du club de la capitale.

Le 11 juillet dernier, Presnel Kimpembe officialisait la prolongation de son contrat avec le PSG, qui court désormais jusqu’en juin 2024. Le défenseur central tricolore, longtemps barré par Thiago Silva et Marquinhos ces dernières années, devrait donc disposer d’un temps de jeu plus régulier dans les prochains mois avec le départ programmé du capitaine brésilien du PSG qui arrive au terme de son contrat. Et dans un entretien accordé à RMC Sport mercredi, Kimpembe a d’ailleurs fait une nouvelle annonce forte sur son avenir.

« J’aimerais faire la majeure partie de ma carrière ici »