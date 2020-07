Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation de Kimpembe sur sa situation !

Publié le 29 juillet 2020 à 16h15 par A.D.

Lors de ses débuts en pro avec le PSG, Presnel Kimpembe avait du mal à enchainer les titularisations. Malgré tout, le défenseur français n'a jamais pensé à changer de club.

Formé au PSG, Presnel Kimpembe devrait encore jouer plusieurs années sous les couleurs parisiennes. Alors qu'il a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024, le défenseur de 24 ans a affiché son intention de rester encore longtemps au PSG. « Ce que signifie le PSG pour moi ? Une famille, une grande famille. C’est l’endroit où j’ai grandi. C’est mon club de cœur. C’est un endroit où je me sens très bien et où j’aimerais faire la majeure partie de ma carrière. La prochaine étape de ma carrière ? J’ai plein d’objectifs. On prend les choses pas à pas. Déjà, la prochaine étape, c’est vendredi, contre Lyon. La saison est encore longue, des objectifs y’en a plein, que ça soit au niveau collectif ou individuel. On va prendre les choses pas à pas, au jour le jour » , a-t-il expliqué à RMC Sport . Alors qu'il jure fidélité au PSG pour l'avenir, Presnel Kimpembe a annoncé lors du même entretien qu'il n'avait même jamais pensé à changer de cap.

«Quitter le club? Non, ce n’est pas la bonne solution»