Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme décision prise pour l’avenir de Pogba ?

Publié le 29 avril 2020 à 9h15 par D.M.

Manchester United aurait renoncé à l’idée de prolonger le contrat de Paul Pogba et le club anglais serait prêt à le vendre lors du prochain mercato. Une bonne nouvelle pour les équipes intéressées à l'instar du PSG.

Paul Pogba devrait être l’un des acteurs majeurs du prochain mercato. Déjà proche d’un départ l’été dernier, le milieu de terrain est finalement resté à Manchester United qui demandait une somme extrêmement élevée pour le laisser filer. Le Real Madrid notamment avait fait de Paul Pogba l’une de ses priorités, mais avait renoncé à cette piste devant l’exigence des Mancuniens. Sous contrat jusqu’en 2021, l'international français n’a pas assouvi son désir de relever « d e nouveaux défis », mais malgré la volonté de Manchester United de le prolonger, Paul Pogba serait tout proche d’un départ lors du prochain mercato. Une aubaine pour le Real Madrid, la Juventus ou encore le PSG qui rêveraient de l’accueillir au sein de leur effectif.

Manchester United prêt à se séparer de Pogba