Mercato - PSG : Un ultime départ à 5M€ à Paris ?

Si le mercato a refermé ses portes en France et dans les grands pays européens, il reste ouvert dans d'autres pays. C'est notamment le cas en Arabie Saoudite pour encore quelques heures. Cela pourrait alors profiter au PSG, qui serait en train de boucler le départ de Danilo Pereira vers Al-Ittihad.

Dans les dernières heures du mercato estival, le PSG a tenté de se séparer de Danilo Pereira. En vain. Le Portugais est finalement toujours à Paris, mais peut-être pour plus très longtemps. Invité à se trouver un nouveau club, Danilo Pereira serait en passe de faire ses valises et c'est en Arabie Saoudite, où le mercato est encore ouvert, qu'il pourrait s'installer.

Un accord à 5M€

D'ici peu, Danilo Pereira ne devrait plus être un joueur du PSG. Selon les informations de Footmercato, un accord aurait été trouvé entre le club de la capitale et Al-Ittihad pour un transfert avoisinant les 5M€ pour le Portugais. Direction donc l'Arabie Saoudite et l'effectif de Laurent Blanc pour Danilo ?

Les discussions se poursuivent avec le clan Danilo

Comme précisé par FM, Al-Ittihad doit encore trouver un accord avec Danilo Pereira pour finaliser le transfert. En ces dernières heures de mercato en Arabie Saoudite, les discussions se tiendraient alors avec l'agent du Portugais pour boucler le deal.