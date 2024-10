Mercato - PSG : Un transfert est inévitable pour 2025 ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Alors que la saison a démarré depuis peu de temps, nul doute que certains clubs comme le PSG pourraient se montrer offensifs sur le mercato hivernal. L’effectif de Luis Enrique semble encore un peu léger notamment au poste de défenseur central, et le possible départ de Milan Skriniar en janvier pourrait rapidement provoquer un transfert.

Le PSG réalise un bon début de saison. Pour la deuxième année de Luis Enrique sur le banc parisien, le style de jeu voulu par l’Espagnol se ressent davantage, et surtout, la direction francilienne s’est séparée de plusieurs éléments cet été afin de rajeunir encore plus le groupe de l’entraîneur asturien.

Luis Enrique : Le boss du PSG a vu juste ! https://t.co/qNQbGZl6Qs pic.twitter.com/qijNheovWn — le10sport (@le10sport) October 12, 2024

La défense du PSG encore peu fournie

Cependant, certains secteurs de jeu semblent encore légers pour Paris. Cet été, le PSG s’est notamment séparé de Danilo Pereira, et a tenté de vendre Milan Skriniar. De ce fait, la charnière parisienne est désormais composée de Marquinhos et de Willian Pacho. Si l’Équatorien, arrivé cet été, dispose de doublures avec Lucas Beraldo, mais également avec Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, tous deux encore blessés, ce n’est pas le cas du Brésilien.

Milan Skriniar remplacé cet hiver ?

Car pour le moment, la seule option disponible derrière Marquinhos dans ce rôle de défenseur central axial droit est Milan Skriniar. Mais clairement, le Slovaque est tout proche d’un départ. Comme l’a récemment révélé la Gazzetta Dello Sport, le numéro 37 intéresse la Juventus et Naples, qui pourraient le recruter en janvier. Nul doute que si ce cas de figure venait à se réaliser, les dirigeants du PSG vont tenter de recruter un remplaçant à Marquinhos. A suivre de près...