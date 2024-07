Mercato - PSG : Un transfert à 90M€ reporté à 2025 ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le PSG va devoir gérer le cas épineux de Xavi Simons. Le prodige néerlandais ne souhaite pas revenir au sein du club parisien, et envisage un départ définitif. A ce jour, le RB Leipzig et le Bayern Munich sont les deux clubs les plus avancés dans ce dossier, et du côté des Bavarois, on pourrait agir en 2025. Explications.

Le mercato estival du PSG pourrait prochainement s’emballer en termes d’arrivées. Mais les dirigeants du club francilien doivent également se concentrer sur le départ de Xavi Simons. Malgré un intérêt de Luis Enrique et de la direction à son égard, le jeune Néerlandais a décidé de quitter le club parisien, et devrait rester en Bundesliga la saison prochaine.

Mercato : Une légende a plombé un transfert du PSG https://t.co/bLq7VKN9JF pic.twitter.com/fRoiEOGMzt — le10sport (@le10sport) July 24, 2024

Deux cadors allemands sur les traces de Xavi Simons

Prêté à Leipzig la saison dernière, Xavi Simons a réalisé un très bel exercice 2023-2024. A l’heure actuelle, le club allemand est bien positionné pour le recruter de nouveau, et comme l’annonce BILD ce mercredi, le joueur de 21 ans est enclin à évoluer au sein de la formation de Marco Rose, au sein de laquelle il conserve de nombreux amis comme Amadou Haidara, Benjamin Sesko, Benjamin Henrichs, ou encore Loïs Openda. Et d’après Sky Germany, le club lipsien est actuellement confiant quant à une réussite de l’obtention de la signature de Xavi Simons.

Le Bayern Munich réfléchit à la nature de son offre

Mais quid du Bayern Munich ? Ces dernières semaines, le journal l’Equipe a fait état d’une approche de 90M€ du géant bavarois pour Xavi Simons. Du moins, le club allemand souhaite boucler le transfert du milieu offensif par le biais d’un prêt avec option d’achat obligatoire. Mais d’après Sky Germany, la nature de l’offre bavaroise pour le talent du PSG est encore assez floue. Cependant, les dirigeants évaluent pour le moment deux possibilités : le prêt avec option d’achat, ou encore le prêt avec option d’achat obligatoire.