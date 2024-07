PSG : Un transfert à 60M€ relancé par Xavi Simons ?

Pierrick Levallet

Le PSG multiplie les pistes sur le mercato cet été pour compenser le départ de Kylian Mbappé. Le club de la capitale veut se renforcer à tous les postes, y compris au milieu de terrain. Dans cette optique, les Rouge-et-Bleu garderaient un œil sur Dani Olmo. Mais le transfert du joueur du RB Leipzig pourrait être relancé par un certain Xavi Simons.

Le PSG a l’intention de se montrer plutôt actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale a déjà bouclé l’arrivée de Matvey Safonov en provenance du FK Krasnodar. Et les dirigeants parisiens ne compteraient pas s’arrêter là. Les Rouge-et-Bleu auraient notamment des vues sur Dani Olmo, estimé à 60M€. Mais le dossier pourrait être relancé d’ici quelques jours à cause d’un certain Xavi Simons.

«Olmo est toujours sur la liste du Bayern»

« Olmo reste une option pour le Bayern Munich au cas où le dossier Xavi Simons échoue. Dani Olmo est toujours sur la liste du Bayern, alors voyons ce qui arrivera avec Xavi Simons. Son départ pour Manchester United pourrait tout relancer » a confié Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. Il y a d'ailleurs eu un nouveau rebondissement pour Xavi Simons du côté du PSG.

Le PSG va se tirer une balle dans le pied avec Xavi Simons ?

Le Bayern Munich touchait au but pour Xavi Simons. Mais ces dernières heures, un véritable coup de théâtre a retenti dans ce feuilleton. Manchester United a fait son entrée en lice dans la course au crack de 21 ans. Erik ten Hag et Ruud van Nistelrooy voudraient lui mettre la main dessus. Une belle offre serait susceptible de convaincre le PSG. Si jamais Xavi Simons venait à signer chez les Red Devils, le Bayern Munich pourrait se rabattre directement sur Dani Olmo. Le PSG pourrait ainsi se tirer une balle dans le pied en cédant Xavi Simons à Manchester United. À suivre...