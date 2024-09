Mercato - PSG : Un transfert à 10M€ prévu pour 2025 ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Prêté la saison dernière à l'AS Rome, Renato Sanches n'entrait toujours pas dans les plans du PSG pour l'exercice à venir. Intégré au loft des indésirables, le Portugais était prié de se trouver un nouveau club et voilà qu'il a fait son retour du côté du Benfica. Le club lisboète en a dit plus sur les termes de cet accord.

Pendant que Joao Neves a rejoint le PSG, Renato Sanches a lui fait le chemin inverse. Indésirable aux yeux de Luis Enrique, le Portugais était poussé vers la sortie suite à son retour de prêt de l'AS Rome. Formé au Benfica, Renato Sanches retourne ainsi où tout a commencé pour lui pour tenter de retrouver le sourire.

Une option d'achat de 10M€ pour Renato Sanches

Rapporté par A Bola, Benfica a publié un rapport sur les opérations du mercato estival. A propos de l'arrivée de Renato Sanches en provenance du PSG, il est alors expliqué que le Portugais a été prêté, avec une option d'achat. Celle-ci s'élève alors à 10M€ si Benfica veut transférer le milieu de terrain portugais l'été prochain.

« Pour moi, c'est un moment très satisfaisant »

De retour donc au Benfica, Renato Sanches confiait après l'officialisation de son prêt : « Pour moi, c'est un moment très satisfaisant. Après huit, neuf ans, c'est un peu émouvant d'en parler car c'est une maison que j'ai toujours aimée et j'ai toujours pensé revenir ici, un jour. Je pense que tout le monde sait déjà ce que je peux apporter à une équipe. Je suis là pour aider, faire de mon mieux, rendre l'équipe plus forte et gagner ce que nous avons à gagner cette année. Ce que je peux promettre, c'est ce que j'ai toujours fait pour Benfica, à chaque fois que je porte ce maillot. Du dévouement et beaucoup de travail, car j'ai été formé ici, j'ai grandi ici avec cette devise de travail, donc je pense que cela ne manquera jamais ».