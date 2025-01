Mercato - PSG : «Un super joueur» a signé !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, le PSG s’est offert 4 nouveaux joueurs. Sur cette liste, on retrouve notamment Joao Neves. Alors que le club de la capitale avait besoin d’un milieu de terrain, 60M€ + 10M€ de bonus ont été dépensés pour s’offrir le crack de Benfica. Un investissement qui fait aujourd’hui le bonheur de Daniel Riolo, fan de Neves.

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé un match de folie pour s’imposer face à Manchester City (4-2). Buteur, Joao Neves a été élu homme du match. Au milieu de terrain, le Portugais a été impressionnant que ce soit défensivement ou bien offensivement. Une performance qui a charmé Daniel Riolo, plus heureux que jamais que Neves soit un joueur du PSG.

Luis Enrique soutenu par tous ! Une annonce choc pourrait bien arriver au PSG… Restez connectés ! ⚽️

➡️ https://t.co/heYLDqo3y2 pic.twitter.com/2GQxUqz4FK — le10sport (@le10sport) January 23, 2025

« Un super joueur »

Après la rencontre entre le PSG et Manchester City, Daniel Riolo a dit tout le bien qu’il pensait de Joao Neves. Lors de L’After Foot, il a confié : « L’homme du match ? Moi j’ai adoré Joao Neves. Il met le 3ème but. Depuis qu'il est au PSG, on a bien compris que c’était un super joueur ».

« J’adore »

« C’est un super joueur jeune. Il est omniprésent, il est technique, il a un surprenant timing au niveau de la tête. J’adore ce joueur. Je le mets homme du match. Il est audacieux, c’est un jeune qui ose », a-t-il ajouté sur Neves.