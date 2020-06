Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thiago Silva ferme la porte à l'un de ses prétendants !

Publié le 13 juin 2020 à 9h45 par A.D.

En fin de contrat à l'issue du mois de juin, Thiago Silva pourrait faire ses valises et quitter le PSG. Comme il l'a clairement expliqué, O Monstro compte poursuivre son aventure en Europe et n'entend pas faire son retour à Fluminense dans un avenir proche.

En fin de contrat le 30 juin, Thiago Silva n'en a pas forcément fini avec le PSG. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, O Monstro réfléchit toujours à ce qu'il va faire de son avenir et souhaite continuer à défendre les couleurs parisiennes. Dans cette optique, et conformément à nos informations du 10 juin, Thiago Silva pourrait avoir une réunion au sommet avec Leonardo très prochainement. Néanmoins, en cas de départ du PSG, Thiago Silva ne manque pas de pistes, puisqu'il serait suivi de près par Arsenal, le Milan AC, Manchester United et Everton. Alors que Fluminense serait également prêt à lui tendre les bras, le capitaine du PSG n'a pas du tout l'intention de retrouver le Brésil pour le moment.

«J’ai encore des objectifs à atteindre en Europe»