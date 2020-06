Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup de balai de Leonardo prend forme !

Publié le 13 juin 2020 à 3h15 par A.M.

Entre les joueurs en fin de contrat, et ceux sur lesquels il ne compte plus, Leonardo prépare une large revue d'effectif au PSG. Et ça commence fort.

Désireux de se renforcer de façon importante cet été, Leonardo semble d'abord vouloir de la place au sein de l'effectif avant de boucler définitivement ses dossiers. L'été dernier déjà, le directeur sportif du PSG avait décidé de vendre plusieurs jeunes afin d'équilibrer les comptes et libérer de la place dans le groupe de Thomas Tuchel. Cet été, ce sont les joueurs en fin de contrat qui devraient être sacrifiés, ce qui permettra d'alléger de manière drastique la masse salariale parisienne avant d'envisager des ventes pour récupérer des indemnités de transfert à réinvestir sur le marché.

Plusieurs départs se précisent