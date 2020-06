Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce protégé de Tuchel qui compte plomber les plans de Leonardo !

Publié le 12 juin 2020 à 4h00 par A.M.

Poussé au départ par Leonardo, Idrissa Gueye n'a pas l'intention de partir et assure qu'il est habitué à entendre parler de lui lors des périodes de mercato.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Idrissa Gueye ne sera pas retenu cet été en cas de belle offre. Le Sénégalais conserve d'ailleurs une belle cote en Premier League après des passages remarqués à Aston Villa et Everton. Leonardo est donc disposé à vendre l'ancien Lillois, seulement un an après son arrivée afin de récupérer des fonds pour recruter des joueurs qu'il suit avec insistance à l'image de Sergej Milinkovic-Savic. Toutefois, selon nos informations, Idrissa Gueye ne l'entend pas cette oreille et serait très agacé de faire partie de la liste des joueurs à céder. Interrogé sur son avenir, le milieu de terrain du PSG confirme d'ailleurs sa volonté de rester à Paris.

Gueye ne compte pas partir