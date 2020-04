Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour à Naples ? La réponse de l’agent de Cavani !

Publié le 2 avril 2020 à 17h15 par T.M.

Ce jeudi, la presse italienne assure que Naples pourrait envisager un retour d’Edinson Cavani. Une information qui a fait réagir son agent.

En fin de contrat avec le PSG, Edinson Cavani se dirige tout droit vers un départ à l’issue de la saison. Cet été, l’Uruguayen sera ainsi libre de s’engager avec le club de son choix et les prétendants sont nombreux. Et le Matador pourrait notamment faire son retour à Naples. En effet, ce jeudi, Tuttosport assure que face aux complications rencontrées dans le dossier Immobile, Aurelio De Laurentiis pourrait se tourner vers Cavani. Ce dernier pourrait alors faire son retour au San Paolo et tout est envisageable pour l’actuel buteur du PSG.

« Aucun contact »