Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un projet titanesque offert à Luis Campos ?

Publié le 15 septembre 2022 à 11h15 par Axel Cornic

A peine arrivé, Luis Campos est déjà lié à un possible départ du Paris Saint-Germain. Celui qui est devenu l’architecte du projet parisien semble particulièrement plaire aux nouveaux propriétaires de Chelsea, qui aurait tout un projet derrière la tête pour le convaincre de claquer la porte du PSG le plus vite possible.

Pour certains, c’est un faiseur d’or. Connu en France pour avoir mené l’AS Monaco puis le LOSC jusqu’à un titre de Champion de France, Luis Campos est passé à l’échelon supérieur cet été, avec le PSG. Cette fois ce n’est la Ligue 1, mais bel et bien la Ligue des Champions que le Portugais souhaite amener à Paris, en commençant par construire un projet solide, qui a été basé sur un mercato estival particulièrement animé.

Mercato - PSG : La vérité éclate pour Luis Campos https://t.co/r1vq30tY1j pic.twitter.com/mfiazRksFm — le10sport (@le10sport) September 15, 2022

Chelsea ne lâche pas le morceau

La fidélité de Luis Campos pourrait être mise à dure épreuve. A en croire les indiscrétions du Telegraph , les propriétaires de Chelsea seraient des énormes fans du Portugais et aimeraient faire de lui le nouveau directeur sportif d’un club en pleine reconstruction, après le départ de Thomas Tuchel et l’arrivée de Graham Potter.

Campos à la tête d’un groupe mondial

L’actuel Conseiller stratégique du PSG, pourrait avoir un rôle beaucoup plus important s’il décide de céder à la cour de Chelsea. Toujours selon le média britannique, le nouveau propriétaire Todd Boehly voudrait imiter Manchester City et Red Bull, en créant un véritable groupe mondial… pour placer Luis Campos aux commandes.