Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce prétendant de taille aurait tranché pour Thiago Silva !

Publié le 21 février 2020 à 19h15 par H.G.

En fin de contrat au PSG, Thiago Silva pourrait ne pas être conservé par le club de la capitale à l’issue de saison. Et l’AC Milan pourrait bien sauter sur l’occasion pour faire revenir le défenseur brésilien.

« Il a toujours eu une excellente relation avec l’AC Milan. Et si nous ne prolongeons pas au PSG, tout est possible », a déclaré Paulo Tonietto, l’agent de Thiago Silva, ce jeudi à TMW . En fin de contrat au PSG en juin prochain, l’avenir du capitaine du club de la capitale est des plus incertains. Si l’international brésilien aimerait prolonger son contrat à Paris, les dirigeants franciliens ne l’entendraient pas forcément de cette oreille et n’auraient, pour l’heure, rien proposé au défenseur de 35 ans. Ainsi, l’hypothèse de voir Thiago Silva rebondir dans les prochains mois à l’AC Milan commence petit à petit à faire son chemin, d’autant plus que le board des Rossoneri serait loin d’être opposé à cette idée.

L’AC Milan rêve de faire revenir de Thiago Silva !