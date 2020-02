Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar encore loin de revenir au FC Barcelone ?

Publié le 21 février 2020 à 15h45 par T.M.

Alors que Lionel Messi n’a pas caché son envie de revoir Neymar au FC Barcelone, ce scénario semble difficilement imaginable pour le moment. Explications.

Après avoir évolué avec Neymar entre 2013 et 2017, Lionel Messi espère voir le retrouver prochainement au FC Barcelone. Ce jeudi, l’Argentin l’a d’ailleurs fait avoir, expliquant notamment pour Mundo Deportivo : « Je l’ai dit à plusieurs reprises, au niveau sportif, Neymar est l’un des meilleurs du monde et j’aimerais qu’il revienne ». Sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Neymar pourrait donc revoir la Catalogne l’été prochain, mais cela serait loin d’être gagné.

Un retour à Barcelone ?