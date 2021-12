Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un premier départ se confirme sérieusement !

Publié le 23 décembre 2021 à 20h45 par A.M.

Très peu utilisé par Mauricio Pochettino lors de la première partie de saison, Rafinha se dirige bel et bien vers un départ pour la Real Sociedad.

Arrivé dans les dernières heures du mercato durant l'été 2020, Rafinha a débarqué libre en provenance du FC Barcelone. Cependant, le milieu de terrain brésilien n'a jamais réussi à s'imposer au PSG et c'est encore pire depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino. Apparu à seulement 5 reprises cette saison, l'ancien joueur de l'Inter Milan n'entre plus du tout dans les plan de Mauricio Pochettino et son horizon semble donc bouché à Paris. Mais son départ semble clairement se préciser.

L'optimisme se confirme encore pour le départ de Rafinha

En effet, Fabrizio Romano assure que les discussions se poursuivent entre le PSG et la Real Sociedad au sujet du prêt de Rafinha. L'optimisme semble grandir d'heure en heure puisque les sources contactées par le journaliste italien au sein des clubs seraient très confiantes quant à une issue positive dans ce dossier. Par conséquent, l'opération dégraissage dans laquelle se lance Leonardo cet hiver devrait être parfaitement lancée par le prêt de Rafinha.