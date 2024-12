Mercato - PSG : Un premier départ est déjà annoncé !

Thomas Bourseau

Pendant le mercato hivernal, qui est souvent qualifié de mercato d’ajustement par les observateurs du football, le PSG aurait l’intention de se séparer de certains éléments de son effectif si l’on se focalise sur les départs. Milan Skriniar, comme ce fut le cas l’été dernier, est dans l’œil du cyclone des dirigeants qui auraient fini de discuter avec Galatasaray pour son prêt selon la presse turque.

Le 1er janvier 2025 débutera le mercato hivernal sur lequel le rideau tombera le 3 février prochain en France. L’occasion pour le PSG d’effectuer éventuellement quelques ajustements au sein de l’effectif de Luis Enrique. Des départs pourraient avoir lieu dont celui de Randal Kolo Muani, absent des deux dernières feuilles de match du Paris Saint-Germain face à l’AS Monaco (4-2) et l’OL (3-1). L’international français a été interpellé en conférence de presse par Adi Hütter, coach de l’ASM, cette semaine et disposerait de diverses portes de sortie et notamment en Angleterre à West Ham et Manchester United selon CaughtOffside.

Pogba au PSG ? 🧐 Un clash imminent pourrait bouleverser le mercato. Qui prend vraiment les rênes de cette histoire brûlante ?

➡️ https://t.co/fyHnohAq9B pic.twitter.com/bx644juks9 — le10sport (@le10sport) December 19, 2024

Un prêt de Skriniar jusqu’à la fin de la saison à Galatasaray ?

En parallèle du dossier Randal Kolo Muani, le Paris Saint-Germain aimerait également se séparer de Milan Skriniar dont le départ a déjà été avorté pendant le mercato estival. Galatasaray, où a rebondi Mauro Icardi, pourrait cette fois-ci recruter le défenseur central slovaque de 29 ans devenu indésirable sous Luis Enrique. Fanatik assure ce jeudi que Skriniar ne devrait pas passer l’hiver à Paris. Et pour cause, un prêt jusqu’à la fin de la saison au sein du club turc aurait été discuté entre les parties concernées.

Le PSG va payer une partie du salaire de Skriniar

D’ailleurs, si l’on se fie aux informations récoltées par Fanatik, le PSG devrait prendre en charge une partie du salaire de Milan Skriniar pendant le prêt en question qui prendrait fin à l’issue de la saison. Le média turc explique en outre que les négociations entre Galatasaray et le PSG seraient arrivées à leur terme pour l’opération Skriniar. Ce ne serait plus qu’une question de temps à présent.