Mercato - PSG : Un obstacle à 31M€ dans le dossier Cristiano Ronaldo ?

Publié le 23 mars 2021 à 14h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin 2022, Cristiano Ronaldo serait dans une situation compliquée à la Juventus et pourrait partir dès le prochain mercato estival. Alors qu'il aurait son destin en main, CR7 pourrait voir son salaire XXL bloquer son départ.

Arrivé à l'été 2019 à la Juventus, Cristiano Ronaldo pourrait ne plus y faire long feu. Engagé jusqu'au 30 juin 2022, CR7 pourrait être vendu lors du prochain mercato estival pour ne pas être cédé gratuitement un an plus tard. D'autant que les résultats de la Juve ne correspondraient pas du tout à ses attentes. Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG et du Real Madrid, Cristiano Ronaldo serait maitre de son destin, mais un obstacle majeur pourrait l'obliger à rester à la Juve.

Le départ de Ronaldo bloqué par son salaire ?