Mercato - PSG : Un nouveau feuilleton à la Mbappé est annoncé ?

Axel Cornic

Avant un mercato hivernal qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain, un nouveau cas pourrait exploser au Paris Saint-Germain. Ça concerne l’une des plus grosses stars de l’effectif puisque c’est Gianluigi Donnarumma, dont le statut a été remis en cause par Luis Enrique lors de la première partie de saison. Et les dernières déclarations de son agent ne vont rien arranger...

Sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma semblait destiné à s’inscrire dans un projet à très long terme au PSG. C’est en tout cas ce qu’on aurait pu dire il y a quelques mois encore. Car plusieurs sources ont annoncé que l’international italien commencerait à avoir de plus en plus de doutes, avec un possible dossier à la Kylian Mbappé qui pourrait bien se préciser dans les prochains mois.

Zidane a fait ses choix, et le PSG n'est pas sur la liste… Découvrez les raisons derrière son refus ! ⚽️ https://t.co/UARsA1vFpN — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 23, 2024

Luis Enrique chamboule tout

Tout serait lié à la gestion de Luis Enrique, qui pour la première fois depuis l’arrivée de Donnarumma en 2021, a décidé de chambouler la hiérarchie des gardiens. Ainsi, Matvey Safonov s’est vu offrir plusieurs chances de briller et le coach du PSG a également laissé entendre qu’il pourrait donner cette chance à Arnau Tenas, troisième gardien de l’effectif. Certains estimeraient que ses lacunes dans le jeu au pied seraient notamment à la base des doutes de l’entraineur espagnol.

Donnarumma prêt à claquer la porte ?

Dans une ambiance déjà explosive, la récente interview d’Enzo Raiola a encore plus compliqué les choses... puisque pour la première fois la menace d’un départ a été brandie ! « Son contrat s'achève en 2026, on est dans un moment de réflexion sur certains aspects contractuels. On verra dans les prochains mois s'il y a de la fumée blanche. Mais pour le moment tout est en suspens » a déclaré l’agent de Gianluigi Donnarumma, sur Radio Sportiva. « Dans une négociation, tout peut arriver, je ne peux pas faire de prévisions. On est dans une phase de stand-by. Un éventuel retour en Serie A ? Il ne faut jamais dire jamais, on ne peut pas savoir ».