Mercato - PSG : Un nouveau crack va imiter Mbappé

Alexis Brunet

Sauf énorme revirement de situation, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. Le Français a décidé de ne pas prolonger son contrat au PSG, et la Casa Blanca va donc enfin l'accueillir, après de nombreuses tentatives. Et il se pourrait bien que le champion du monde soit imité par un de ses compatriotes. En effet, Leny Yoro se rapproche de plus en plus de l'écurie madrilène.

Pendant des années, le Real Madrid a tenté sa chance avec Kylian Mbappé. Mais le Français a toujours refusé les avances de la Casa Blanca, jurant fidélité au PSG. Mais finalement, et après sept ans à Paris, le champion du monde a décidé de céder aux sirènes madrilènes. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'attaquant parisien est en bonne position pour accepter la proposition du club espagnol.

Le Real Madrid veut aussi Leny Yoro

Il se pourrait bien que le Real Madrid fasse un beau doublé cet été. En effet, après Kylian Mbappé, les dirigeants madrilènes veulent mettre la main sur un autre crack français. D'après les informations de Sport , Leny Yoro est dans le viseur de la Casa Blanca. Mieux encore, l'équipe de Carlo Ancelotti aurait de grandes chances de signer le joueur de Lille. Le défenseur souhaite rejoindre le Real Madrid, et son entourage estime que cela serait la meilleure solution.

Le PSG tient déjà le remplaçant de Dembélé ? https://t.co/LFsU5RM8Ly pic.twitter.com/ts65DfoSxR — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Le PSG veut aussi Yoro

Si Leny Yoro signe au Real Madrid, cela sera un nouveau coup dur pour le PSG. En effet, alors qu'il s'apprête à perdre Kylian Mbappé, le club de la capitale avait aussi identifié le Lillois comme un possible renfort. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos avait d'ailleurs tenté de finaliser le transfert l'hiver dernier. L'opération n'avait pas abouti, mais il était prévu que le conseiller football parisien passe de nouveau à l'action l'été prochain.