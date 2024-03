Mercato - PSG : Le boss a tranché pour le remplaçant de Mbappé

Alexis Brunet

Avec le départ à venir de Kylian Mbappé, le PSG va devoir recruter un grand nom, pour remplacer le Français. Plusieurs pistes sont évoquées dernièrement. La dernière en date est celle menant à Luis Diaz. Le joueur de Liverpool serait grandement apprécié par Nasser Al-Khelaïfi, alors que Luis Campos ne serait lui pas forcément d’accord.

Après sept années, au PSG, Kylian Mbappé s’apprête à changer de club. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le champion du monde 2018 se rapproche inévitablement du Real Madrid. Il n’y aurait pas d’accord total entre les différentes parties, mais il n’y a pas trop de doutes sur le fait qu’un terrain d’entente sera prochainement trouvé. Les dirigeants parisiens vont donc devoir trouver un remplaçant à l'attaquant, et cela ne s'annonce pas facile.

Le PSG a plusieurs pistes

Le PSG n'a pas attendu la fin de saison pour commencer à chercher un remplaçant à Kylian Mbappé. Les dirigeants parisiens ont plusieurs pistes, et Victor Osimhen est le grand favori. Le Nigérian pourrait quitter le Napoli, et la somme de 130M€ est notamment évoquée. Le club de la capitale vise aussi un autre joueur en Italie, l'attaquant de l'AC Milan, Rafael Leão . Le Portugais coûtera plus cher à Paris, car il dispose d'une clause libératoire de 170M€. Les noms de Marcus Rashford, Benjamin Šeško , et Viktor Gyökeres ont aussi été évoqués.

Mercato : Le PSG envoie deux offres, c’est hallucinant https://t.co/N5qGMkmNZM pic.twitter.com/WOZplhTrtT — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Al-Khelaïfi veut Luis Diaz