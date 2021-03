Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joli coup à 9M€ est confirmé !

Publié le 30 mars 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Prêté avec option d’achat par l’AS Rome depuis l’été dernier, Alessandro Florenzi devrait bel et bien être transféré au PSG pour 9M€ en fin de saison.

Interrogé en conférence de presse en février dernier, Alessandro Florenzi faisait le point sur son avenir au PSG : « Suis-je prêt à rester au PSG ? Je ne pense pas à cela pour le moment. Je pense à jouer et à donner 100% à cette équipe, qui m’a beaucoup donné. Nous verrons après ce qui arrivera. Je suis concentré sur le match de demain », confiait le latéral droit italien, prêté par l’AS Rome avec une option d’achat de 9M€. Et malgré les propos hésitants de Florenzi, les dés semblent déjà jetés dans ce dossier…

Le PSG va bien garder Florenzi

En effet, le Corriere dello Sport a confirmé lundi que le PSG devrait bel et bien lever l’option d’achat à disposition pour Alessandro Florenzi, qui sera donc vraisemblablement transféré au Parc des Princes lors du prochain mercato estival. Un joli coup pour Leonardo pour ce prix-là.