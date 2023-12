Mercato - PSG : Un incroyable scénario se confirme ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rumeurs enflent en Espagne. Selon plusieurs sources, Kylian Mbappé se dirige vers le Real Madrid. En fin de contrat avec le PSG dans six mois, l'international français de 25 ans pourrait, néanmoins, étirer son bail avant de partir afin de permettre à son équipe de récupérer une indemnité de transfert dans ce dossier.

PSG ou Real Madrid ? Kylian Mbappé n'a toujours pas pris la parole pour annoncer son prochain club. Mais en Espagne, son choix a déjà été dévoilé. Plusieurs sources annoncent son arrivée prochaine en Liga. Journaliste travaillant pour Radio Marca , Ramon Alvarez de Mon a annoncé, sur sa chaîne Youtube , que le champion du monde 2018 avait pris la décision de s'engager avec le Real Madrid la saison prochaine. Une tendance confirmée par Francisco Buyo, l'un des visages de l'émission El Chiringuito . « On me dit que Kylian Mbappé ne va pas renouveler avec le PSG. Il est plus proche du Real Madrid qu'il ne l'était il y a 6 mois » a confié le journaliste ce mercredi soir.

Mercato - PSG : Paris en grand danger avec ce transfert ? https://t.co/7fBGkQGJrM pic.twitter.com/Ar87Fharrg — le10sport (@le10sport) December 28, 2023

Mbappé pourrait prolonger avant de partir

En Angleterre, les informations dévoilées sont légèrement différentes. Journaliste, Ben Jacobs indique qu'il n'est pas impossible de voir Kylian Mbappé prolonger son contrat avec le PSG dans les prochains mois. Par la suite, l'international français pourrait poursuivre sa carrière dans la capitale ou alors la quitter.

Mbappé a fait une promesse au PSG

Dans ce cas, le PSG pourrait récupérer une jolie somme dans ce dossier. Ainsi, Mbappé respecterait sa promesse à savoir celle de ne pas lésée son club à la fin de la saison. Grâce à cette opération, le club parisien pourrait renflouer ses caisses, mais reste à savoir si une équipe européenne, notamment le Real Madrid, sera prête à mettre le prix pour s'attacher les services du tricolore. Ce dossier est encore loin d'être terminé.