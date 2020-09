Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un échec de Leonardo se profile à cause… de Kanté !

Publié le 4 septembre 2020 à 21h45 par Th.B.

En quête de renforts au milieu de terrain, Leonardo songe à Marcelo Brozovic comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Néanmoins, le directeur sportif du PSG pourrait passer à côté du Croate à cause d’un certain N’Golo Kanté. Explications.

Ce n’est plus vraiment un secret pour personne. Le PSG cherche à recruter un milieu de terrain. Dans l’idéal une sentinelle et un milieu de terrain axial plus offensif. Les profils de Marcelo Brozovic et de Sergej Milinkovic-Savic seraient donc pris en considération par Leonardo comme le10sport.com vous l’a annoncé en exclusivité. Cependant, le club de la capitale pourra-t-il recruter ne serait que l’un des deux joueurs. Bien que le Milinkovic-Savic fait du PSG sa priorité en cas de départ de la Lazio, il pourrait bien rester à Rome. Et en ce qui concerne Marcelo Brozovic, le Bayern Munich pourrait chiper le joueur au nez et à la barbe du PSG d’autant plus que Thiago Alcantara se dirige vers un départ.

L’Inter prête à vendre Brozovic au Bayern pour le transfert de Kanté ?