Mercato - PSG : Leonardo à la lutte avec un club de Ligue 1 pour ce milieu ?

Publié le 28 septembre 2020 à 1h15 par A.D.

Intéressé par Marcelo Brozovic, le PSG pourrait n'avoir plus qu'un ennemi pour le joueur de l'Inter Milan : l'AS Monaco.

Leonardo se serait fixé l'objectif de recruter un nouveau milieu de terrain cet été. Alors que plusieurs noms ont été annoncés du côté du PSG, le directeur sportif italo-brésilien songerait notamment à Marcelo Brozovic pour mener à bien cette mission. Alors qu'il aurait coché le nom du pensionnaire de l'Inter, le Bayern aurait finalement décidé de battre en retraite. Ainsi, Marcelo Brozovic aurait davantage de chances de poser ses valises en France d'ici la fin du mercato estival.

Marcelo Brozovic partagé entre Paris et Monaco ?