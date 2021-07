Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un départ de Mbappé par la petite porte ?

Publié le 5 juillet 2021 à 20h20 par La rédaction

Le PSG pourrait ne pas avoir le choix et ainsi vendre Kylian Mbappé cet été. Doha ne prendra pas le risque de le laisser partir libre, dans un an.

Le futur de Kylian Mbappé au PSG prend une allure de triste feuilleton. L'attaquant parisien ne possède plus qu'une seule année de contrat et ne semblerait pas décidé à prolonger. Pour autant, le Français souhaiterait rester à Paris la saison prochaine. Seulement voilà, sans garantie d'une prolongation, les dirigeants parisiens pourraient craindre un départ libre de Mbappé à l'issue de son bail, au mois de juin 2022. Un départ qui ne rapporterait donc aucune indemnité de transfert au PSG. A l’inverse, si Nasser Al-Khelaïfi se décidait à vendre la jeune star parisienne, il ne manquerait pas de prétendants...

Les rapports s’électrisent