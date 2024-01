Mercato - PSG : Un deal à 25M€ est imaginé !

Hugo Chirossel

Arrivé lors de l’été 2022 en provenance du RB Leipzig, Nordi Mukiele pourrait déjà quitter le PSG cet hiver. Plusieurs grands clubs européens sont intéressés par le profil de l’international français, et notamment le Bayern Munich qui en a fait sa priorité. Une opération qui pourrait rapporter environ 25M€ au club de la capitale.

Le PSG doit composer avec plusieurs blessures au sein de sa défense. Presnel Kimpembe et Nuno Mendes n’ont toujours pas joué cette saison et Milan Skriniar sera absent au moins trois mois à la suite de sa blessure survenue mercredi contre Toulouse (2-0), tandis qu’Achraf Hakimi est parti disputer la CAN avec le Maroc.

Mukiele est très courtisé

Luis Enrique pourrait perdre un autre défenseur, mais cette fois-ci sur le mercato. Comme indiqué par RMC Sport , Nordi Mukiele est très courtisé lors de ce mercato hivernal. La Juventus et le Bayern Munich sont intéressés par le défenseur âgé de 26 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG.

Un prêt avec option d’achat de 25M€ ?