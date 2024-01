Mercato - PSG : Luis Enrique va trancher pour ce transfert !

Benjamin Labrousse

Le mercato hivernal se poursuit, et le PSG se retrouve dans une situation complexe. Le club parisien voit son défenseur Nordi Mukiele être activement convoité à l’étranger. Alors que le latéral droit a été très peu utilisé par Luis Enrique en ce début de saison, l’entraîneur espagnol pourrait accepter son départ en janvier. Explications.

Ce dimanche soir, le PSG se déplace à Castres pour affronter l’US Revel en Coupe de France. D’après L ’ Équipe et L e Parisien , Nordi Mukiele devrait être titulaire pour cette rencontre. Apparu à 9 reprises cette saison en Ligue 1, le latéral recruté au RB Leipzig en 2022 ne semble pas bénéficier d’une confiance aveugle de la part de Luis Enrique, qui l’a utilisé à différents postes cette saison (défenseur gauche, défenseur central). Présent en conférence de presse ce samedi, Luis Enrique avait d’ailleurs évoqué la situation de Nordi Mukiele : « C'est normal quand vous êtes dans un grand club qu'il y ait des joueurs qui ne jouent pas. Je ne suis pas préoccupé. J'ai un effectif exceptionnel, c'est ce qu'on a demandé. Il y a deux joueurs par poste, de très haut niveau » .

Plusieurs cadors européens lorgnent Nordi Mukiele

S’il ne joue pas beaucoup, l’avenir de Nordi Mukiele pourrait s’écrire ailleurs qu’au PSG. Si depuis plusieurs semaines, l’AC Milan a été annoncé comme un courtisan du Français, deux autres cadors européens seraient venus aux renseignements pour Mukiele. A en croire RMC Sport , ce sont à la fois le Bayern Munich et la Juventus qui ont manifesté leur intérêt au PSG concernant le latéral droit. Selon le journaliste Nathan Gissing, Nordi Mukiele est validé par la direction du club bavarois.

Le PSG n’est pas fermé à une vente de Mukiele