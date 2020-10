Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre dans le dossier Mbappé à cause de… Zidane ?

Selon la presse espagnole Zinedine Zidane serait en grand danger après la défaite du Real Madrid face au Shakhtar Donetsk. Un mauvais signal envoyé à Kylian Mbappé qui apprécie énormément l’entraîneur français.

Zinédine Zidane est au cœur des critiques. L’entraîneur français traverse une période compliquée à la tête du Real Madrid. Son équipe affiche un niveau de jeu moyen depuis le début de la saison ce qui a des conséquences importantes sur les résultats du club. Défait par Cadix ce samedi dans le cadre de la 6eme journée du championnat espagnol, la formation merengue espérait relever la tête en Ligue des champions face au Chakhtior Donetsk. Mais à domicile, la formation de Zinedine Zidane a sombré. Mené 0-3 à la mi-temps, le Real Madrid a tenté de refaire son retard, mais l’écart était trop grand pour le club qui commence la compétition européenne de la pire des manières. Alors que sa formation s’apprête à défier ce samedi le FC Barcelone, Zinédine Zidane voit sa position être fragilisée.

Zidane sur le point d'être limogé ?

A en croire la presse espagnole, le technicien pourrait ne pas finir la saison. En effet, selon les informations de TV3, Zinedine Zidane serait sous pression après les deux défaites consécutives de son équipe. Le média ibérique indique que l’entraîneur n’a désormais plus le droit à l’erreur. Le champion du monde 98 doit obtenir des bons résultats lors du Classico, mais aussi face au Borussia Mönchengladbach mardi prochain, sous peine de voir son aventure madrilène se terminer prématurément. Les dirigeants de la Casa Blanca prépareraient d’ores et déjà la succession de Zidane puisque, toujours selon TV3 , le coach de l’équipe réserve Raul aurait été sondé pour savoir s’il était prêt à occuper le poste. Champion d’Espagne la saison dernière, l’entraîneur français voit son avenir à la Casa Blanca s’assombrir et son départ pourrait avoir de lourdes conséquences sur le prochain mercato estival du Real Madrid.

