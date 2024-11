Mercato - PSG : Un «choix cataclysmique» de Mbappé ?

Thomas Bourseau

Le pilule bleue du PSG ou la rouge du Real Madrid ? C'était le choix cornélien proposé à Kylian Mbappé au printemps 2022. Finalement, le champion du monde décidait d'apposer sa signature sur un nouveau contrat au Paris Saint-Germain. Un choix catastrophique selon Kevin Diaz qui n'a pas manqué d'expliquer pourquoi sur les ondes de l'After.

Kylian Mbappé affiche un total de 9 buts en 18 matchs disputés avec le Real Madrid cette saison. Soit de moitié moins que son bilan au PSG et en équipe de France au même stade de l'exercice précédent. Mbappé se doit de s'acclimater à une nouvelle équipe, un nouveau club et à une nouvelle culture à la Casa Blanca que ce qu'il avait connu jusqu'ici en France à l'AS Monaco et au Paris Saint-Germain.

«Il a laissé la place à Vinicius qui a enclenché le bouton et est devenu l'un des meilleurs au monde»

De plus, Kylian Mbappé a vécu des mois difficiles sportivement parlant avant de s'installer dans la capitale espagnole avec un temps de jeu moins important de février à mai dernier au PSG, sa fracture du nez à l'Euro et sans oublier son litige financier avec le Paris Saint-Germain pour ses salaires et primes non payés. Kevin Diaz s'est confié sur le cas Mbappé via RMC vendredi soir.

« Ce qui est complètement fou pour Mbappé, et c'est quelqu'un d'intelligent donc il doit se le dire, c'est que non seulement il a raté le train il y a deux ans et en plus il a laissé les clés du camion à un mec qui est devenu le meilleur attaquant du monde. Il y a 2 ans, Vinicius était quasiment nulle part. Il a laissé la place à Vinicius qui a enclenché le bouton et est devenu l'un des meilleurs au monde ».

«Il ne s'est pas aidé avec son choix cataclysmique de rester au PSG»

Le choix de Kylian Mbappé de snober l'offre du Real Madrid au printemps 2022 en cédant à la proposition de contrat au PSG pourrait bien lui coûter très cher à présent au vu des changements opérés au sein de l'effectif en l'espace de deux saisons.

« Derrière, il perd Toni Kroos, il a un Luka Modric avec deux ans de plus, il a deux trois blessures dans l'équipe qui fait qu'elle est moins forte que l'année dernière et ils ont une pression abyssale parce que l'année dernière le Real a tout gagné. Donc en fait, il n'y a rien qui va dans son sens. Si tu ajoutes toutes les affaires extrasportives, il ne s'est pas aidé avec son choix cataclysmique de rester au PSG ».