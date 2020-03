Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un bras de fer XXL confirmé pour une piste chaude de Leonardo ?

Publié le 14 mars 2020 à 5h45 par Th.B.

Jadon Sancho serait une piste prioritaire de Leonardo pour le prochain mercato alors que Neymar ou encore Kylian Mbappé pourraient quitter le PSG. Mais Manchester United devrait contrecarrer les plans du dirigeant parisien.

Et si Jadon Sancho signait au PSG à l’intersaison ? Dernièrement, ESPN a révélé que l’international anglais serait très apprécié de Leonardo, et qu’il pourrait venir à Paris pour remplacer Neymar ou Kylian Mbappé qui seraient susceptibles de signer au FC Barcelone ou au Real Madrid. Le Borussia Dortmund attendrait entre 115 et 140M€ pour céder son ailier. Mais outre le prix de ce transfert, un autre obstacle viendrait se dresser sur la route du PSG pour Sancho.

Manchester United très chaud pour Sancho, mais…