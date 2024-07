Mercato - PSG : Un attaquant annonce son transfert ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme l’une des pistes à l’étude depuis le début de l’été au PSG pour venir renforcer l’attaque et assurer la succession de Kylian Mbappé, Julian Alvarez a fait le point sur son avenir avec Manchester City. Et le buteur argentin, barré par Erling Haaland, laisse entendre qu’il pourrait effectivement changer d’air dans un avenir proche.

Une question revient en boucle depuis maintenant plusieurs semaines au PSG : qui succèdera à Kylian Mbappé sur le front de l’attaque ? Plusieurs noms reviennent avec insistance, comme Nico Williams (22 ans, Athletic Bilbao), Khvicha Kvaratskhelia (23 ans, Naples), Jadon Sancho (24 ans, Manchester United) ou encore Rafael Leão (25 ans, Milan AC). Mais depuis quelques semaines, Julian Alvarez (24 ans, Manchester City) est également évoqué comme une piste plausible pour le PSG, et l’international argentin vient de jeter un froid sur son avenir.

Alvarez lassé par sa situation à Manchester City ?

Interrogé par DSports Radio, Alvarez a fait le point sur sa situation personnelle, et laisse clairement entendre qu’il pourrait envisager de quitter Manchester City en raison de son statut d’éternel numéro 2 derrière Erling Haaland : « La saison dernière, j’ai été l’un des joueurs de Manchester City qui a joué le plus de minutes dans l’équipe. Mais c’est vrai, qu’au bout du compte, on n’aime pas être écarté des matches importants et débuter sur le banc, tu as envie de contribuer. Je ne me suis pas posé pour réfléchir clairement à ce que je vais faire pour mon avenir », confie Alvarez

« Je prendrai le temps de réfléchir... »

« Quand les Jeux Olympiques termineront, je prendrai le temps de réfléchir à ce que je veux pour moi. Nous verrons ce qui se passera ensuite… », poursuit le buteur argentin, sous contrat jusqu’en 2028 avec Manchester City. Une excellente nouvelle pour le PSG dans sa quête d’un attaquant de premier choix cet été ?