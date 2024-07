Mercato - PSG : Un accord est révélé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Leny Yoro n'a pas souhaité prolonger son aventure au LOSC, malgré la qualification de son équipe pour le troisième tour préliminaire de Ligue des champions. Annoncé sur les traces de plusieurs cadors européens, le défenseur a finalement rejoint Manchester United. Pourtant, il y a encore queleques mois, le défenseur était enclin à prolonger son bail à Lille.

Leny Yoro a été l’un des acteurs majeurs de cette première partie de mercato. Après une saison réussie au LOSC, le défenseur français a éveillé l’intérêt de nombreuses équipes cet été. Mais c’est bien à Lille que le joueur souhaitait, originellement, poursuivre son aventure. Selon les informations de Romain Molina, les discussions étaient excellentes entre le club et son ancien interlocuteur, un certain Bouba, « qui a joué en vétérans avec son père à Créteil » selon les dires du journaliste Romain Molina.

Yoro était prêt à prolonger

« Il y avait un accord de principe pour une revalorisation salariale et une prolongation, les titularisations s’enchaînent puis on attaque le joueur. Et puis, le représentant en France de la société Gestifute a pris contact avec Yoro » a confié Molina. Mais derrière cette agence se cache Jorge Mendes, l’ancien représentant de Cristiano Ronaldo. Ce dernier a flairé le bon coup et aurait agi en coulisses pour se remplir les poches. « Il faut savoir que Jorge Mendes, il fait toujours signer quelqu'un d'autre à sa place avec les joueurs. Comme ça, lui prend la commission versée par le club - jusqu'à 10% du transfert - pendant que la personne qui travaille pour lui prend la com' dévolue à l'agent» a lâché le journaliste sur Youtube.

« Les gros agents ont reniflé la bonne affaire »

A partir de ce moment-là, les puissants avaient pris le dessus. « Cinq clubs suivaient Yoro : le Real Madrid, Liverpool, Manchester United, le PSG et Dortmund. Il n'y avait aucune raison de changer d'agents. Sauf que les gros agents ont commencé à renifler la bonne affaire » a lâché Molina. Finalement, Yoro a atterri à Manchester United, alors que cette piste ne semblait pas prioritaire.