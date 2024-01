Mercato – PSG : Ultimatum pour Mbappé, il va devoir trancher

Jean de Teyssière

Ce 1er janvier, le mercato hivernal a ouvert ses portes et les clubs vont vite s’activer pour dénicher les meilleurs joueurs possibles pour être compétitif en cette deuxième partie de saison. La question de l’avenir de Kylian Mbappé va encore un peu plus se poser, lui qui peut désormais négocier avec le club de son choix. Et le Real Madrid lui aurait laissé jusqu’au 15 janvier pour se décider.

Depuis 2022, le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid fait les gros titres des journaux, français comme espagnols. Le dossier a repris de plus belle cet été lorsque Kylian Mbappé a annoncé dans une lettre adressée au PSG qu’il ne prolongerait pas dans le club parisien jusqu’en 2025. En juin prochain, Mbappé sera donc libre de s’engager avec le club de son choix.

Le Real Madrid a un plan B en cas d’échec avec Mbappé

En décembre, à quelques jours du mois de janvier, synonyme de début de négociation pour Kylian Mbappé, le feuilleton a été relancé. Pour le quotidien espagnol AS , le Real Madrid est toujours prêt à recruter Kylian Mbappé mais pas à n’importe quel prix. Les renouvellements de contrat de Rodrygo et Vinicius tout comme l’arrivée de Jude Bellingham ont réduit les caisses madrilènes qui aimeraient aussi se retourner sur Erling Haaland en cas d’échec avec Mbappé…

Le 15 janvier, ultimatum pour Mbappé