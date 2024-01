Mercato - OM : Payet mis à la porte par Longoria, il raconte

Jean de Teyssière

L’OM a une nouvelle fois fait le ménage cet été avec le départ de nombreux cadres. Matteo Guendouzi est parti tout comme Dimitri Payet, qui se voyait terminer sa carrière à l’OM. Mais le Réunionnais a avoué que Pablo Longoria, le président de l’OM, lui avait signifié ne pas compter sur lui cette saison. Une franchise appréciée par le joueur de Vasco de Gama.

Dimitri Payet est parti outre-Atlantique pour un nouveau projet, en rejoignant le championnat brésilien après avoir signé à Vasco de Gama. Le vice-champion d’Europe 2016 a quitté l’OM après huit années passées au club, même s’il aurait aimé terminer sa carrière dans le club phocéen. Le Réunionnais a depuis digéré ce départ et raconte la manière dont cela s'est passé.

« Il fallait que je trouve un nouveau projet »

Récemment, le milieu de terrain de Vasco de Gama, Dimitri Payet a donné une interview dans l’émission de Téléfoot . Au micro de TF1 , il est revenu sur son départ de l’OM : « Quelles ont été les raisons de mon départ de l’OM ? Il n’y a pas de raison nommée. La direction, après avoir discuté avec moi, m’a dit que pour cette année, elle ne comptait pas sur moi. Il fallait que je trouve un nouveau projet. Il n’y a pas de raison. Il faut retenir la franchise de la direction. »

« On ne compte pas sur toi, il faut partir »