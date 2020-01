Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel est interpellé par une pépite du club !

Publié le 4 janvier 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Adil Aouchiche affiche plus que jamais son souhait de poursuivre dans la capitale.

Depuis l’arrivée des dirigeants qataris à la tête du PSG, en 2011, un problème persiste et n’a encore jamais été vraiment réglé : l’exode des jeunes talents issus du centre de formation du club de la capitale. Kingsley Coman, Moussa Dembélé, Dan-Axel Zagadou… Tous ont quitté librement le PSG avant d’y signer leur premier contrat professionnel. Mais Adil Aouchiche n’entend pas suivre ce modèle.

Aouchiche veut continuer au PSG