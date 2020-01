Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ernesto Valverde sort du silence pour Arturo Vidal !

Publié le 4 janvier 2020 à 1h00 par La rédaction

Proche d'un départ, Arturo Vidal a récemment intenté une action en justice contre son employeur, le FC Barcelone, pour réclamer 2,4M€ de primes supposées impayées. Son entraîneur Ernesto Valverde a commenté la polémique.

Alors qu'il serait proche d'un départ, Arturo Vidal a récemment intenté une action en justice contre son employeur, le FC Barcelone. Le Chilien réclamerait des impayés relatifs à divers bonus présents dans son contrat. La direction de Barcelone avait répondu en s'interrogeant sur le timing choisi par le milieu de terrain, annoncé dans le viseur de l'Inter Milan. En conférence de presse, Ernesto Valverde, l'entraîneur du Barça a dû répondre aux interrogations suscitées par l'incident autour d'Arturo Vidal.

« Connaissant Arturo, je ne pense pas que cela l'affecte dans le travail quotidien »